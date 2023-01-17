Польща має намір передати Україні близько 14 танків Leopard, - Дуда

Нещодавно Польща оголосила про намір передати Україні Leopard. І мова йде про близько 14 таких танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив Дуда.

Також польський президент висловив сподівання, що українські партнери також нададуть Україні Leopard.

"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Додамо, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, його країна очікує на швидку згоду щодо поставок танків Leopard в Україну з боку Німеччини.

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