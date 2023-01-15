Leopard для України. Виробник назвав терміни підготовки танків, якщо Німеччина погодиться

Німецький виробник зброї Rheinmetall має в запасі 22 танки Leopard 2, які Україна просить надати. Якщо уряд Німеччини погодиться, їх можуть підготувати до відправки менше ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії Арміна Паппергера в інтерв'ю Bild.

"У нас ще є 22 машини Leopard 2, які ми могли б підготувати до експлуатації та доставити в Україну. У нас залишилося близько 88 машин Leopard 1. Але ми не можемо відремонтувати ці танки без замовлення, оскільки витрати становлять кількасот мільйонів євро. Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь", - зазначив Паппергер.

Він додав, що підготовка до відправки займе близько року, оскільки танки не лише перефарбовуються, але й повністю переобладнуються для використання на війні.

"Їх повністю розбирають та відновлюють. Це означає, що навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, постачання триватиме до початку наступного року", - сказав глава Rheinmetall.

За словами Паппергера, танки Leopard важливі у наступальних операціях. З цією технікою військові можуть прорвати оборону ворога і закінчити довгу позиційну боротьбу. З Leopard війська можуть просуватися на десятки кілометрів за день.

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.

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