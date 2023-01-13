Пентагон підтримав рішення союзників про постачання Україні танків

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Він заявив про продовження обговорень щодо передачі зброї західного зразка.

"Коли йдеться або про танки, або про протиповітряну оборону, або про артилерію - все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками та партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я чекаю, що там це теж обговорюватиметься", - зазначив він.

На питання про позицію Пентагону щодо постачання Україні танків Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві "абсолютно підтримують усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема танки".

"Знову ж таки, в цей розрахунок входять здатність навчатися, їх підтримка в робочому стані. Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США, чи наших партнерів. І ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевага на полі бою", - наголосив представник Пентагону.

Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україну танки Leopard 2.

ЗСУ отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

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