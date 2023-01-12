Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico

Прагнення Великої Британії постачати танки Україні є "головним болем" для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Однак його позиція сильно залежить від американського президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами прес-секретаря Шольца, плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, який досі не наважився передати танки Leopard Києву.

Два німецькі джерела зазначили, що позиція канцлера ФРН сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким Шольц тісно координував свої дії, коли приймав рішення про передачу Україні німецьких БМП Marder.

Раніше німецький канцлер наголосив на важливості обговорення озброєнь з президентом США, заявивши, що відправка танків Україні має обговорюватися "разом з друзями та союзниками, і особливо з трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".

Тим не менш, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.