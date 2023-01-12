Президент Польщі пояснив механізм передачі танків Leopard 2 Україні

Польща готова передати Україні Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Ідея полягає в тому, аби ціла низка держав зробила свій внесок у вигляді важкої техніки для створення більшого танкового підрозділу.

"Рота - це невелика, я б навіть сказав, символічна, одиниця, а якщо таких рот буде більше, то буде створена бригадна бойова група або ще більша військова частина, яка буде мати насправді велике військове значення в обороні України - ось чого ми хочемо досягти", - пояснив політик.

Дуда висловив сподівання, що таке формування, оснащене технікою за стандартами НАТО, зможе створити "залізну стіну для агресії РФ проти України".