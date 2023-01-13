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Шольц роздратований тиском на уряд щодо передання танків Leopard 2 Україні, - ЗМІ

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П'ятниця 13 січня 2023 17:32
Шольц роздратований тиском на уряд щодо передання танків Leopard 2 Україні, - ЗМІ Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роздратований дискусією та тиском на уряд щодо передання танків Leopard 2 для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Видання зазначає, що в Соціал-демократичній партії навпаки зростає невдоволення з цього питання. Шольц же сказав депутатам, що він роздратований тим, що дискусію щодо танків у Німеччині використовують для нападок на його уряд.

"На закритому засіданні групи депутатів СДПН 13 січня Шольц затято відстоював свою позицію щодо передання Leopard Україні й скаржився на те, що в цьому питанні все "надто перегріте", - йдеться у матеріалі.

Також видання повідомляє, що у деяких депутатів зростає нетерпіння у питанні Leopard через зміну стратегії деяких країн-партнерів. Депутат Майкл Рот повідомив, що військова ситуація в Україні змінюється щодня, а тому треба швидше ухвалювати рішення щодо постачання озброєнь. Він додав, що президент РФ Володимир Путін хоче і далі наступати в Україні, тому треба об'єднатися та постачати Україні танки західного зразка.

Член партії Шольца Андреас Шварц заявив, що у промисловості достатньо Leopard і Німеччині не треба буде забирати їх у Бундесверу.

Нагадаємо, що Німеччина не залежить від рішень США у питанні передачі Україні бойових танків Leopard. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами.

В уряді Німеччини виключають постачання Україні бойових танків Leopard без згоди Берліна. Бо ж в інакшому випадку це буде "незаконно".

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