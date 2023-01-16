Чи передасть Канада танки Leopard 2 Україні: відповідь прем’єр-міністра

Влада Канади ще не обговорює з Україною можливі поставки Києву танків Leopard 2, які перебувають на балансі канадського Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку транслювали в ефірі CPAC.

За словами Трюдо, Канада розгляне всі запити з України щодо можливих нових поставок зброї, але поки що у країні не обговорювали питання танків Leopard 2.

"Ми відправили Україні величезну кількість озброєнь, - сказав він.

Нагадаємо, що німецький виробник зброї Rheinmetall має в запасі 22 танки Leopard 2, які Україна просить надати. Якщо уряд Німеччини погодиться, їх можуть підготувати до відправки менше ніж за рік.

Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.

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