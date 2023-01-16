ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи передасть Канада танки Leopard 2 Україні: відповідь прем’єр-міністра

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 20:20
Чи передасть Канада танки Leopard 2 Україні: відповідь прем’єр-міністра Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Канади ще не обговорює з Україною можливі поставки Києву танків Leopard 2, які перебувають на балансі канадського Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку транслювали в ефірі CPAC.

"Ми відправили Україні величезну кількість озброєнь, - сказав він.

За словами Трюдо, Канада розгляне всі запити з України щодо можливих нових поставок зброї, але поки що у країні не обговорювали питання танків Leopard 2.

Трюдо додав, що Оттава продовжуватиме надавати Києву всебічну підтримку.

Нагадаємо, що німецький виробник зброї Rheinmetall має в запасі 22 танки Leopard 2, які Україна просить надати. Якщо уряд Німеччини погодиться, їх можуть підготувати до відправки менше ніж за рік.

Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Водночас в уряді закликають дозволити іншим країнам постачати Україні Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Канада Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години