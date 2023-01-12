Данілов розповів, скільки знадобиться часу ЗСУ, щоб освоїти Leopard
Українські військові за лічені тижні освоять танки Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - розповів він.
Данілов запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".
Як повідомлялось, Польща готова передати Україні роту танків Leopard, але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче зробити це в рамках міжнародної коаліції.
Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
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