Данілов розповів, скільки знадобиться часу ЗСУ, щоб освоїти Leopard

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - розповів він.

Данілов запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".