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Данілов розповів, скільки знадобиться часу ЗСУ, щоб освоїти Leopard

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Київ, Четвер 12 січня 2023 09:12
Данілов розповів, скільки знадобиться часу ЗСУ, щоб освоїти Leopard Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові за лічені тижні освоять танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - розповів він.

Данілов запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

Як повідомлялось, Польща готова передати Україні роту танків Leopard, але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче зробити це в рамках міжнародної коаліції.

Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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