Засідання Ставки та просування ЗСУ у Луганській області: новини за 30 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Крім того, українські військові завдяки злагодженим діям вибили окупантів із Новоселівської Луганської області.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 30 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

З початку повномасштабної війниукраїнські сили вже звільнили від російських окупантів уже 1884 населені пункти.

Російські війська вкотре завдали удару по Харківській області. На цей раз обстріляли село Катеринівка, є загиблі.

Українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

Росія в ніч проти 30 грудня намагалася атакувати Україну 16 дронами Shahed-131/136. Проте сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі безпілотники.

Українські захисники 30 грудня збили російського безпілотника "Орлан". Це сталося на території Чернігівської області.

У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

З Білорусі до РФ повертається літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц". Який використовують для коригування ракетних ударів.

Незважаючи на заяву міністра оборони Росії Сергій Шойгу, який 29 грудня оголосив про завершення мобілізації в Росії, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.

За 13 годину 30 грудня до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

Росіяни обстріляли місто Семенівку на Чернігівщині 30 грудня. Там зникла електроенергія.

Поліпшення ППО та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, було обговорено питання покращення системи протиповітряної оборони.

Під час засідання учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на передовій та можливих діях росіян у найближчій перспективі.

Вони наголошували на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла

Завдяки спільним зусиллям енергетиків у Києві вдалося покращити ситуацію зі світлом. Столиця нарешті повернулася до стабілізаційних графіків відключення світла.

"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті. Чи зможемо їх дотримуватися у разі, якщо не буде нових атак", - пише прес-служба ДПЕК.

У Зеленського назвали кількість захисників, які перебувають у полоні

У російському полоні перебувають понад 3 тисячі українських військових. Ще близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це заявила уповноважена президента із забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

За її словами, Росія вказала, що в полоні перебувають 3392 українські захисники. Водночас Вербицька зазначає, що близько 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (з зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - сказала вона.

Без опадів, але не скрізь: синоптики дали прогноз на 31 грудня

Погода в Україні 31 грудня буде без істотних опадів. Лише на заході місцями дощ із мокрим снігом.

За даними синоптиків, сьогодні в країні без опадів, лише на Закарпатті, у Карпатах, уночі та вранці місцями у північно-східних областях невеликий дощ із мокрим снігом.

Крім того, у більшості західних, центральних, Житомирської місцями у Київській та південних областях вночі та вранці очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.