ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спецпідрозділу Kraken.

"Силами штурмових груп підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході штурму ворог був вибитий із населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон. За підсумками бою селище контролюється українською армією.