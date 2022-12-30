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ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео)

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 22:29
ЗСУ вибили окупантів з Новоселівського Луганської області (відео) Фото: ЗСУ вибили ворога з Новоселівського Луганської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спецпідрозділу Kraken.

"Силами штурмових груп підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході штурму ворог був вибитий із населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон. За підсумками бою селище контролюється українською армією.

Раніше в міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, оскільки Кремль ставить завдання до кінця 2022 року вийти на кордони Донецької області, при цьому будь-які спроби ворога оточити місто зазнають невдачі.

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