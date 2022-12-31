Заседание Ставки и продвижение ВСУ в Луганской области: новости за 30 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Кроме того, украинские военные благодаря слаженным действиям выбили оккупантов из Новоселовского Луганской области.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 30 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

С начала полномасштабной войны украинские силы уже освободили от российских оккупантов уже 1884 населенных пункта.

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Харьковской области. На этот раз обстреляли село Екатериновка, есть погибшие.

Украинские военные выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области, часть оккупантов взята в плен.

Россия в ночь на 30 декабря пыталась атаковать Украину 16 дронами Shahed-131/136. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники.

Украинские защитники 30 декабря сбили российский беспилотник "Орлан". Это произошло на территории Черниговской области.

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Из Беларуси в РФ возвращается самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц". Который используют для корректировки ракетных ударов.

Несмотря на заявление министра обороны России Сергей Шойгу, который 29 декабря объявил о завершении мобилизации в России, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну.

За 13 часов 30 декабря в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.

Россияне обстреляли город Семеновку в Черниговской области 30 декабря. Там исчезла электроэнергия.

Улучшение ПВО и восстановление энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждался вопрос улучшения системы противовоздушной обороны.

Во время заседания участники заслушали доклады по оперативной ситуации на передовой и возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

Они акцентировали внимание на обеспечении подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света

Благодаря совместным усилиям энергетиков в Киеве удалось улучшить ситуацию со светом. Столица наконец вернулась к стабилизационным графикам отключения света.

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак", - пишет пресс-служба ДТЭК.

У Зеленского назвали количество защитников, находящихся в плену

В российском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими. Об этом заявила уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Украины Алена Вербицкая.

По ее словам, Россия указала, что в плену находятся 3392 украинских защитника. В то же время Вербицкая отмечает, что около 15 тысяч военных и гражданских считаются пропавшими.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - сказала она.

Без осадков, но не везде: синоптики дали прогноз на 31 декабря

Погода в Украине 31 декабря будет преимущественно без существенных осадков. Лишь на западе местами дождь с мокрым снегом.

По данным синоптиков, сегодня в стране без осадков, только в Закарпатье, в Карпатах, ночью и утром местами в северо-восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в большинстве западных, центральных, Житомирской местами в Киевской и южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.