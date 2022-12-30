Сили ППО збили всі 16 дронів росіян під час нічної атаки

Росія в ніч на 30 грудня намагалася атакувати Україну 16 дронами Shahed-131/136. Проте сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загалом випущено 16 "шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра", - пояснили військові.

При цьому мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на Київ росіяни випустили сім дронів. З них два знищили на підльоті до столиці, а п'ять - у Києві.

Ворожі дрони іранського виробництва знищили бійці повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділи ППО інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, вночі окупанти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе, уламки одного з ворожих безпілотників упали на адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці.

Також окупанти випустили п'ять дронів по Дніпропетровській області, проте сили ППО знищили всі ворожі БПЛА.

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