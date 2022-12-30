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У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла

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П'ятниця 30 грудня 2022 12:49
У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла Фото: у Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки спільним зусиллям енергетиків у Києві вдалося покращити ситуацію зі світлом. Столиця нарешті повернулась до стабілізаційних графіків відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно попереджав про те, що столиця вже незабаром зможе повернутися до планових відключень електроенергії.

Також нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливо Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

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