Росіяни обстріляли місто у Чернігівській області: є загиблий

Росіяни обстріляли місто Семенівка у Чернігівській області 30 грудня. Там зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

"Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти", - написав він.

Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу.

До того ж, у Семенівці зникла електроенергія.

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ОК "Північ" підтвердило, що росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

"З 12:15 до 12.25 повідомили про 6 виходів з території РФ в напрямку території України зі ствольної артилерії 122 мм. Влучання зафіксовані в н.п. Семенівка (Чернігівська область)", - сказано у повідомленні.

Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа - жінка.

Зазначимо, що наразі в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога.

При цьому вчора росіяни вдалися до десятої масованої атаки по Україні. Загарбники випустили 70 ракет, 58 з яких знищили українські бійці.

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