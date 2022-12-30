У Зеленського назвали кількість захисників, які знаходяться у полоні

У російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену президента з питань забезпечення прав захисників України Альону Вербицьку в інтерв'ю німецькому RND.

За її словами, Росія вказала, що у полоні перебувають 3392 українських захисників. Водночас Вербицька зазначає, що близько 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - сказала вона.

Водночас Вербицька заявляє, що Росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених.