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Починаючи з лютого. Скільки Україна звільнила населених пунктів від окупантів

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 15:31
Починаючи з лютого. Скільки Україна звільнила населених пунктів від окупантів Фото: з лютого від росіян звільнено вже 1 884 населених пунктів України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабної війни українські сили вже звільнили від російських окупантів вже 1 884 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

"Від лютого до сьогодні деокуповано 1 884 населених пункти. Одразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання, гуманітарна допомога, відновлення державних послуг, грошові виплати", - написав Тимошенко.

Зазначимо, що українські військові продовжують звільнювати землі від ворога. Так, за тиждень ЗСУ просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

Додамо, що в плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Командування допускає, що це може відбутися вже в наступному році.

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