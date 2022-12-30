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У Севастополі пролунали вибухи: що відомо

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Севастополь, П'ятниця 30 грудня 2022 10:24
У Севастополі пролунали вибухи: що відомо Фото: у Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох районах. Також від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.

Нагадаємо, на початку тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.

Як раніше повідомили в Міноборони Росії, причиною вибухів нібито стало знищення українського безпілотника. При цьому там додавали, що через падіння уламків загинули троє військових.

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