У Севастополі пролунали вибухи: що відомо

У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох районах. Також від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів. Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.