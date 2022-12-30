У Севастополі пролунали вибухи: що відомо
У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, у місті пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох районах. Також від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.
Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.
Нагадаємо, на початку тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.
Як раніше повідомили в Міноборони Росії, причиною вибухів нібито стало знищення українського безпілотника. При цьому там додавали, що через падіння уламків загинули троє військових.
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