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У Чернігівській області збили російський безпілотник "Орлан"

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Чернігів, П'ятниця 30 грудня 2022 12:18
У Чернігівській області збили російський безпілотник "Орлан" Фото: ЗСУ збили російський "Орлан" у Чернігівській області (t me milinua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники сьогодні, 30 грудня, збили російський безпілотник "Орлан". Це сталося на території Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Повітряними Силами на Чернігівщині збитий "Орлан" московитів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ збили ворожий "Орлан" у Київській області під час масованої ракетної атаки. Окупанти намагалися використати дрон для розвідки та виявлення позицій української ППО.

Також під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили в Україні 16 дронів-камікадзе типу Shahed.

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