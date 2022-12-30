Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі

Російські війська вкотре завдали удару по Харківській області. Цього разу обстріляли село Катеринівка, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

На місці вже працюють екстрені служби.

Як пише Тимошенко, внаслідок удару по селі Катеринівка загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни сьогодні 30 грудня, кілька разів обстріляли Харківську область із артилерії. Внаслідок удару у Куп'янську загинув цивільний.

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