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Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі

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П'ятниця 30 грудня 2022 13:44
Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі Фото: росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські війська вкотре завдали удару по Харківській області. Цього разу обстріляли село Катеринівка, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як пише Тимошенко, внаслідок удару по селі Катеринівка загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення.

На місці вже працюють екстрені служби.

Інформація щодо обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни сьогодні 30 грудня, кілька разів обстріляли Харківську область із артилерії. Внаслідок удару у Куп'янську загинув цивільний.

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