В Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили: Буданов назвав терміни
Не дивлячись на заяву міністра оборони Росії Сергій Шойгу, котрий вчора, 29 грудня, вкотре оголосив про завершення мобілізації в Росії, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю ВВС.
"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.
Він також розповів, що нині росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях й мають величезні втрати.
За словами Буданова, немає жодної різниці коли саме буде оголошена мобілізація в Росії, "5 чи 9 січня - в принципі, це нічого не змінить", адже через втрати живої сили їм в будь-якому разі доведеться це зробити.
"Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", - пояснив голова розвідки.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через мобілізацію в Росії, більше не мають права "автоматично залишатись в країні".
Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.
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