Защитники Мариуполя дома, Змеиный освобожден, а Украина топ-тема саммитов G7 и НАТО: главное за неделю

ВСУ освободили остров Змеиный от оккупантов, из плена вернулись защитники Мариуполя. На этой неделе состоялись саммиты G7 и НАТО, где обсуждалась поддержка Украины. Партнеры договорились о масштабной военной помощи в борьбе с агрессором. В то же время Россия усилила ракетные удары по украинским городам.

Освобождение Змеиного

Вражеский гарнизон был вынужден покинуть остров 30 июня под огнем украинских военных. ВСУ провели успешную операцию по деоккупации Змеиного, который был захвачен с первого дня войны.

Россия лишилась контроля над северо-западной частью акватории Черного моря и больше не сможет проводить там активных боевых действий. При этом в Минобороны РФ заявили, что покинули Змеиный в качестве "жеста доброй воли".

Обмен защитников Мариуполя

29 июня прошел большой обмен пленными между Украиной и РФ. В результате домой вернулось 144 украинских военных. В частности, были освобождены защитники Мариуполя - 95 человек. Среди них 43 военнослужащих полка "Азов".

Всего за день освободили 59 бойцов Национальной гвардии, 30 - Военно-морских сил, 28 - ВСУ, 17 - ГПСУ, 9 - Территориальной обороны, 1 - Нацполиции. Большинство освобожденных имеют тяжелые ранения.

Саммит НАТО

Во время встречи лидеров Североатлантического альянса была утверждена новая стратегическая концепция до 2030 года, в которой Россию признали угрозой коллективной безопасности. Согласно стратегии, НАТО будет реагировать на враждебные действия РФ, усиливая оборону всех союзников.

Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к оборонному Альянсу. Турция отказалась от блокировки их вступления в НАТО.

На саммите лидеры НАТО утвердили новый пакет помощи Украине. Первая часть предусматривает передачу топлива, систем борьбы с дронами, оборудования для безопасной связи. Вторая часть рассчитана на долгосрочное сотрудничество - помощь в переходе Украины на вооружение стандартов НАТО.

Военная помощь от 50 партнеров

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине более 600 танков, 500 артиллерийских систем и боеприпасов к ним, 140 тыс. противотанковых систем. Также украинские вооруженные силы получат дополнительные РСЗО (HIMARS), противокорабельные комплексы и передовые системы ПВО.

Американский лидер заявил, что глобальную поддержку Украине в борьбе с агрессором будут оказывать более 50 союзников.

Лидеры G7 договорились о санкциях против РФ

Во время саммита "Большой семерки" лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии договорились о бессрочной поддержке Украине и обсудили новые санкции против России.

Предполагается ввести запрет на импорт золота из РФ, установить ограничечение цен на российскую нефть и газ, ограничить цепочки поставок в оборонном секторе России. Также Вашингтон увеличит пошлины на российские товары более 500 категорий. Компаниям, которые поддерживают РФ, закроют доступ к американским товарам и технологиям.

Ракетный террор

За прошедшую неделю армия оккупанта выпустила по территории Украины более сотни ракет.

Ночью 1 июля с истребителей атаковали Одесскую область. В результате попадания ракет был частично разрушен 9-этажный дом в Сергеевке Белгород-Днестровского района и здание базы отдыха. Количество погибших достигло 21 человек, 38 пострадало, 2 детей в тяжелом состоянии.

В ночь на 29 июня войска РФ выпустили по Николаеву 11 ракет, часть сбила ПВО. От удара был полностью разрушен подъезд в жилой многоэтажке. Погибло 8 человек, 6 раненых.

27 июня оккупанты нанесли удар по Кременчугу. Ракета попала в торговый центр "Амстор", из-за чего здание охватил масштабный пожар. На момент атаки в ТРЦ могло находиться около 1000 людей. Число жертв достигло 19 человек, 62 получили ранения.

Утром 26 июня в Киеве прогремело четыре мощных взрыва. Одна из ракет ударила по многоэтажке в Шевченковском районе, были повреждены три верхних этажа. Еще одна ракета разорвалась во дворе детского сада. В результате один человек погиб, 5 пострадали.

Транспортный "безвиз" с Евросоюзом

Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых транспортных перевозках на территории стран Европы. Автоперевозчикам не нужно будет оформлять разрешение для двусторонних и транзитных перевозок в государства Европейского Союза.

Это позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска. Также транспортный "безвиз" освобождает украинских водителей от требования иметь международное удостоверение.

Сирия признала "ЛДНР"

Сирия признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Президент Владимир Зеленский осудил данное решение. В украинском МИД заявили о разрыве дипломатических отношений с республикой, введении торгового эмбарго и других экономических санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Отметим, Сирия стала второй страной в мире после России, которая признала псевдореспублики.

Заработал визовый режим с РФ

С 1 июля 2022 россияне не смогут пересечь границу Украины без оформления визы. По поручению президента Кабмин отменил действие Соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией от 1997 года.

Граждане РФ смогут подать документы на получение визы в 8 городах. Но даже при ее наличии, окончательное решение о пропуске на территорию Украины будут принимать в Госпогранслужбе.