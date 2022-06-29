Украина подписала "транспортный безвиз" с Европой: что это дает

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Она отменяет разрешения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины .

Подписано соглашение отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Отныне Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это уже третий за последний год "безвиз" для Украины с ЕС после авиационного и энергетического, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Даже несмотря на войну и попытки России остановить движение нашего государства в Европу, интеграция Украины во внутренний европейский рынок продвигается сверхбыстрыми темпами", - подчеркнул глава правительства.