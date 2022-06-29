Российские войска утром выпустили по Николаеву минимум 11 ракет. Предварительно, из-за попадания в многоэтажку, четверо погибших и пятеро раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram .

Фото: Россия выпустила по Николаеву 10 ракет за полчаса (t.me/mykolaivskaoblrada)

"Очередной террористический акт - ракетами обстрелян город Николаев. Минимум 10 ракет за пол часа. 06:25 утра, прямое попадание в многоэтажный жилой дом. На сейчас уже четверо погибших. Минимум пять ранены", - написала Замазеева.

Она отметила, что спасательная операция продолжается. Под завалами остаются люди.

Обновлено. 12:30. Возбуждено дело.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры Окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели и медики. Проводятся поисково-спасательная операция и первоочередные следственные действия. Количество потерпевших устанавливается.

Напомним, вследствие ракетного удара по Николаеву утром в среду, 29 июня, был полностью разрушен подъезд в жилой многоэтажке. В этом подъезде нет пролетов с 3 по 5 этаж.

Отметим, что вчера оккупанты также нанесли массированную ракетную атаку на Николаев. По городу было выпущено 11 ракет, а Очаков обстреляли из РСЗО.

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