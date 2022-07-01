Визовый режим с Россией вступил в силу: что это означает

Украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу сегодня, 1 июля.

Все что известно о введении визового режима с россиянами - собрано в материале РБК-Украина.

Что это значит

Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан РФ - жителей приграничных территорий на основании только паспортов.

Таким образом, с сегодняшнего дня, 1 июля (день вступления решения Кабмина в силу) граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы.

Кроме того, установлено, что граждане РФ - жители приграничных регионов Российской Федерации въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Решение Кабмина

17 июня Кабинет министров ввел визовый режим для граждан РФ. Официальное решение огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Окончательно разрываем связи с Россией", - сообщил Шмыгаль.

Таким образом, речь идет о принятии постановления "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Зеленский дал поручение

Отметим, что накануне введения визового режима с РФ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал соответствующее поручение правительству.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - заявлял Зеленский.

Где будут выдавать визы

Как объяснили недавно в МИДе, выдавать украинские визы будет независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, поскольку украинские консульства не работают в РФ с начала полномасштабного российского вторжения.

Так, можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах:

Москве,

Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге,

Калининграде,

Казани,

Новосибирске,

Ростове-на-Дону,

Самаре.

Впрочем, визы будут выдавать не всем россиянам: лицам, имеющимся в санкционных списках, а также тем, кто имеет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, будет отказано.

Что этому предшествовало

На фоне полномасштабной российской агрессии на сайте президента Украины появилась петиция о создании визового режима для граждан России для въезда в наше государство и она набрала более 25 тысяч подписей, что является необходимым для ее рассмотрения главой государства.

К тому же за день до начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.

Границы с Россией закрыты

Отметим, что после полномасштабной российской агрессии власти Украины заявили о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с РФ. Соответствующее решение было принято и в отношении Беларуси.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину неплохой идеей.

Добавим, после полномасштабного российского вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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