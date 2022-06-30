Украина отбила Змеиный. Почему остров стратегически важен

Остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

Все подробности деоккупации Змеиного - в материале РБК-Украина ниже.

Войска РФ покинули остров под звуки взрывов

В ночь на 30 июня российский гарнизон поспешно эвакуировался со Змеиного двумя катерами. Остров охватил пожар и были слышны взрывы. Первым эту информацию обнародовало ОК "Юг".

В командовании сообщили, что оккупанты покинули Змеиный в результате очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Позже деоккупацию острова подтвердили в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россиян на Змеином больше нет и опубликовал фото охваченного дымом острова.

БУМ!



На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде . pic.twitter.com/2LgztHLFJe — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 30, 2022

В РФ также подтвердили вывод войск со Змеиного, но назвали это "жестом доброй воли". Якобы российские военные завершили поставленные задачи и вывели свой гарнизон.

Почему Змеиный был важен для агрессора

С потерей острова Россия также лишилась контроля над северо-западной частью акватории Черного моря.

После затопления украинскими военными крейсера "Москва" командование страны-оккупанта рассчитывало превратить Змеиный в базу с противовоздушной обороной для прикрытия возможной высадки своего десанта в Одессу или Приднестровье.

Размещение ракетных комплексов на острове позволило бы продолжать обстрелы как надводных, так и наземных целей на территории Украины.

Освободив Змеиный, Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", - отметил Денисенко.

Успешная операция ВСУ

Украинская военная операция по освобождению Змеиного продолжалась в течение последних недель. Целью была полная деоккупация его территории.

В сводках регулярно появлялась информация о массированных ударах ВСУ по острову, уничтожении живой силы и техники, в т.ч. зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", радиолокационной станции.

По данным разведки, на Змеином были размещены подразделения ПВО, подразделения с реактивными системами залпового огня, катерная группа и подразделения спецназначения РФ.

Окончательно выбить армию агрессора со Змеиного помогла украинская САУ "Богдана". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали операции.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", - заявил сегодня Залужный.

Остров захватили в первый день войны

Россия начала атаку на Змеиный вечером 24 февраля. К острову подошел крейсер "Москва" с требованием к его защитникам сдаться в плен. Однако они отказались фразой о русском военном корабле, которая стала крылатой. После чего с крейсера начался артобстрел.

В результате вся инфраструктура на Змеином была разрушена, связь островом исчезла, но украинские морпехи смогли отбить еще две атаки. После нескольких часов боя российские оккупанты все же захватили остров.

Изначально сообщалось о гибели всех украинских пограничников и морских пехотинцев со Змеиного. Всего там находилось более 80 человек.

Вскоре стало известно о том, что они в плену. Также в плен попали моряки спасательного судна "Сапфир", которое оккупанты захватили при попытке забрать военных с острова. 24 марта в результате обмена пленными часть защитников Змеиного и моряки вернулись домой.