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В Сирии собираются признать "ЛДНР"

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Дамаск, Среда 29 июня 2022 16:43
В Сирии собираются признать "ЛДНР" Фото: Сирия хочет признать "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госагентство SANA.

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой Народной Республики"", - сказал представитель МИД в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что единой страной, которая признала псевдореспублики, является Россия.

Напомним, что спутники неоднократно фиксировали, как Россия поставляет похищенное украинское зерно в Сирию.

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