Захисники Маріуполя вдома, Зміїний звільнено, а Україна топ-тема самітів G7 та НАТО: головне за тиждень

ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів, з полону повернулися захисники Маріуполя. Цього тижня відбулися саміти G7 та НАТО, де обговорювалася підтримка України. Партнери домовилися про масштабну військову допомогу у боротьбі з агресором. Водночас Росія посилила ракетні удари по українських містах.

Звільнення Зміїного

Ворожий гарнізон змушений був залишити острів 30 червня під вогнем українських військових. ЗСУ провели успішну операцію з деокупації Зміїного, захопленого з першого дня війни.

Росія втратила контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря і більше не зможе проводити там активних бойових дій. Проте в Міноборони РФ заявили, що залишили Зміїний як "жест доброї волі".

Обмін захисників Маріуполя

29 червня пройшов великий обмін полоненими між Україною та РФ. В результаті додому повернулося 144 українські військові. Зокрема, було звільнено захисників Маріуполя - 95 осіб. Серед них 43 військовослужбовці полку "Азов".

Усього за день звільнили 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – ЗСУ, 17 – ДПСУ, 9 – Територіальної оборони, 1 – Нацполіції. Більшість звільнених мають тяжкі поранення.

Саміт НАТО

Під час зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу було затверджено нову стратегічну концепцію до 2030 року, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці. Відповідно до стратегії, НАТО реагуватиме на ворожі дії РФ, посилюючи оборону всіх союзників.

Фінляндію та Швецію офіційно запросили приєднатися до оборонного Альянсу. Туреччина відмовилася від блокування їхнього вступу до НАТО.

На саміті лідери НАТО затвердили новий пакет допомоги Україні. Перша частина передбачає передачу палива, систем боротьби з дронами, обладнання безпечного зв'язку. Друга частина розрахована на довгострокову співпрацю – допомогу у переході України на озброєння стандартів НАТО.

Військова допомога від 50 партнерів

Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні понад 600 танків, 500 артилерійських систем та боєприпасів до них, 140 тис. протитанкових систем. Також українські збройні сили отримають додаткові РСЗВ (HIMARS), протикорабельні комплекси та передові системи ППО.

Американський лідер заявив, що глобальну підтримку Україні у боротьбі з агресором надаватиме понад 50 союзників.

Лідери G7 домовилися про санкції проти РФ

Під час саміту "Великої сімки" лідери США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії домовилися про безстрокову підтримку Україні та обговорили нові санкції проти Росії.

Передбачається ввести заборону на імпорт золота з РФ, встановити обмеження цін на російську нафту та газ, обмежити ланцюжки поставок в оборонному секторі Росії. Також Вашингтон збільшить мита на російські товари більше 500 категорій. Компаніям, які підтримують РФ, закриють доступ до американських товарів і технологій.

Ракетний терор

За минулий тиждень армія окупанта випустила по території України понад сотню ракет.

Вночі 1 липня з винищувачів атакували Одеську область. Внаслідок влучення ракет було частково зруйновано 9-поверховий будинок у Сергіївці Білгород-Дністровського району та будівлю бази відпочинку. Кількість загиблих досягла 21 особи, 38 постраждало, 2 дітей у тяжкому стані.

У ніч проти 29 червня війська РФ випустили по Миколаєву 11 ракет, частину збила ППО. Від удару було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. Загинуло 8 людей, 6 поранених.

27 червня окупанти завдали удару по Кременчуку. Ракета влучила в торговельний центр "Амстор", в будівлі почалася масштабна пожежа. На момент атаки в ТРЦ могло перебувати близько 1000 людей. Число жертв досягло 19 осіб, 62 отримали поранення.

Вранці 26 червня у Києві прогриміло чотири потужні вибухи. Одна з ракет вдарила у багатоповерхівку у Шевченківському районі, було пошкоджено три верхні поверхи. Ще одна ракета розірвалася у дворі дитячого садка. В результаті одна людина загинула, 5 постраждали.

Транспортний "безвіз" із Євросоюзом

Україна та ЄС підписали угоду про вантажні транспортні перевезення на території країн Європи. Автоперевізникам не потрібно буде оформлювати дозвіл для двосторонніх та транзитних перевезень до держав Європейського Союзу.

Це дозволить уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. Також транспортний "безвіз" звільняє українських водіїв від вимоги мати міжнародне посвідчення.

Сирія визнала "ЛДНР"

Сирія визнала "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР". Президент Володимир Зеленський засудив це рішення. В українському МЗС заявили про розрив дипломатичних відносин з республікою, запровадження торговельного ембарго та інших економічних санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Зазначимо, Сирія стала другою країною у світі після Росії, яка визнала псевдореспубліку.

Запрацював візовий режим із РФ

З 1 липня 2022 росіяни не зможуть перетнути кордон України без оформлення візи. За дорученням президента Кабмін скасував дію Угоди про безвізовий режим із Російською Федерацією від 1997 року.

Громадяни РФ матимуть змогу подати документи на отримання візи у 8 містах. Але навіть за її наявності, остаточне рішення щодо пропуску на територію України прийматимуть у Держприкордонслужбі.