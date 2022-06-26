Главная тема - Украина. Основные заявления лидеров на саммите G7

В воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров станет Украина и война, развязанная Россией.

Подробно о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина ниже.

Лидеры G7 пошутили над Путиным

Во время обеда лидеры "Большой семерки", собравшись за столом, подшутили над главой Кремля. Политики вспомнили фотосессию Владимира Путина на лошади с голым торсом, сделанную еще в 2009 году.

Критический момент в войне

На полях саммита группы G7 лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили войну в Украине.

Политики считают, что сейчас наступил критический момент в конфликте, поэтому ход войны можно переломить.

Приедет ли Зеленский в Великобританию?

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прокомментировал слухи о визите президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что будет рад принять украинского лидера, но не подтвердил информацию.

"Если он когда-нибудь сможет уехать, и для него будет смысл покинуть Украину, тогда, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его", - сказал Джонсон.

Встреча Байдена и Шольца

Первую встречу на полях саммита провели президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

В ходе разговора глава немецкого правительства заявил, что Запад имеет единую позицию касательно российской агрессии. Шольц добавил, что послал Путину четкий сигнал накануне встречи лидеров "Большой семерки".

Запрет на импорт российского золота

Перед началом саммита в Германии в Великобритании сообщили, что вместе с США, Канадой и Японией согласовали введении запрета на импорт золота из России, чтобы усилить давление на "военную машину" Путина.

Премьер страны Борис Джонсон во время переговоров будет призывать других лидеров G7 ввести новые ограничения.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС может рассмотреть санкции против российского золота.

"Что касается золота, мы готовы углубиться в детали и посмотреть, возможно ли нацелить санкции по золоту на российскую экономику, а не на нас самих", - сказал он.

Заявления Джонсона

На полях саммита глава британского правительства Борис Джонсон успел сделать ряд заявлений. В частности, он считает, что Германия идет на жертвы, чтобы помочь Украине, в том числе дает оружие и постепенно отказывается от российского газа.

Также он во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что попытки мирного урегулирования конфликта в Украине могут привести к усилению нестабильности в мире.

Реакция Байдена на ракетный удар по Киеву

Во время общения с журналистами американский президент Джо Байден высказался об утреннем обстреле столицы Украины. Он назвал ракетный удар примером российского варварства.