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Сотни танков и артсистем: Байден объявил пакет помощи Украине от 50 стран

Новина українською →
Мадрид, Четверг 30 июня 2022 17:14
Сотни танков и артсистем: Байден объявил пакет помощи Украине от 50 стран Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Более 50 стран предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другие вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - отметил он.

По словам Байдена, в новый пакет военной помощи войдут:

  • 140 000 противотанковых систем
  • более 600 танков
  • около 500 артиллерийских систем
  • более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов

Кроме того, Украине будут поставлены дополнительные реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные комплексы и системы ПВО.

Напомним, до этого Байден анонсировал поставки систем ПВО и дополнительных HIMARS из США.

До саммита НАТО в Мадриде президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западные союзники договаривались не поставлять Украине танки.

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