Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень

Показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій в Україні скорочується другий місяць поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата становила 19 813,71 гривні, що на 641,94 гривні менше, ніж у липні (20 455,65 гривні).
У липні зарплата в місячному вимірі також скоротилася (на 1 981,41 гривні).
У серпні 2025 року зарплата була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року, коли вона становила 17 001,36 гривні.
У серпні інфляція в Україні впала до 13,2%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,3%.
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
Зарплата за рік становила 17 486,60 гривні і була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).
Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.
Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.