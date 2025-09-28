UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень

Фото: Зарплата для пенсії впала нижче 20 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій в Україні скорочується другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата становила 19 813,71 гривні, що на 641,94 гривні менше, ніж у липні (20 455,65 гривні).

У липні зарплата в місячному вимірі також скоротилася (на 1 981,41 гривні).

Реальна зарплата

У серпні 2025 року зарплата була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року, коли вона становила 17 001,36 гривні.

У серпні інфляція в Україні впала до 13,2%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,3%.

Зростання зарплат

 

 

Показник для пенсій

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

Зарплата за рік становила 17 486,60 гривні і була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).

Зарплати, пенсії та інфляція

Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в УкраїніЗарплата в Україні