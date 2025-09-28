Зарплата для розрахунку пенсій в Україні впала ще на 640 гривень

За даними ПФУ, офіційна зарплата становила 19 813,71 гривні, що на 641,94 гривні менше, ніж у липні (20 455,65 гривні).

У липні зарплата в місячному вимірі також скоротилася (на 1 981,41 гривні).

Реальна зарплата

У серпні 2025 року зарплата була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року, коли вона становила 17 001,36 гривні.

У серпні інфляція в Україні впала до 13,2%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,3%.

Зростання зарплат