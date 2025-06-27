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Зарплата для розрахунку пенсій в Україні перевищила 20 тисяч гривень

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 08:15
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Зарплата для розрахунку пенсій в Україні перевищила 20 тисяч гривень Фото: Зарплата для пенсії зросла до 20 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за травень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 18,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата в травні становила 20 355,40 гривень, що на 3 176,53 гривень більше, ніж у травні минулого року (17 178,87 гривень).

У травні інфляція в Україні зросла до 15,9%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 2,6%.
Зарплата для розрахунку пенсій в Україні перевищила 20 тисяч гривень

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривень.

У квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривень.

Показник для пенсій

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

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