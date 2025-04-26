Зарплата для розрахунку пенсії зросла на 4 тисячі гривень
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за березень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 25,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата в березні становила 19 430,52 гривень, що на 3 996,54 гривень більше, ніж у березні минулого року (15 433,98 гривень).
Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.
У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.
Показник зарплати для розрахунку пенсії
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:
- січень - 14 974,56 гривень
- лютий - 15 267,60 гривень
- березень - 15 433,98 гривень
- квітень - 16 847,98 гривень
- травень - 17 178,87 гривень
- червень - 18 806,63 гривень
- липень - 17 346,90 гривень
- серпень - 17 001,36 гривень
- вересень - 18 020,86 гривень
- жовтень - 18 704,98 гривень
- листопад - 18 823,31 гривень
- грудень - 21 698,99 гривень
- середня за рік - 17 486,60 гривень.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
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