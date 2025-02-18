В Україні затвердили головний показник для індексації пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) за 2024 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. Цей показник дає можливість розрахувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ .

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Розрахунок коефіцієнта

Порядок розрахунку визначено частиною другої статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Його можна розрахувати за встановленою формулою, яка враховує інфляцію за 2024 рік (12,0%).

Показник середньої заробітної плати за 2021-2023 роки становив 13 559,41 гривен, за 2022-2024 роки - 15 057,09 гривень.

Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме 11,05%. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 11,53% ((12,0% + 11,05%) /2).

Індексація пенсій

Тепер Мінсоцполітики розрахує коефіцієнт та порядок проведення індексації пенсій, який затвердить Кабінет міністрів наприкінці місяця. Не виключено, що коефіцієнт відрізнятиметься від розрахованого за формулою.

У проєкті бюджету Пенсійного фонду України на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Індексація пенсій буде проведена з 1 березня 2025 року. По суті це єдиний механізм підвищення пенсій українцям. Інших підвищень у 2025 році не планується.

У 2024 році коефіцієнт індексації складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень. Розмір підвищення не міг перевищувати 1500 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.