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Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Україна, Понеділок 07 липня 2025 08:22
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Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців Фото: зарплати будуть зростати повільно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами, понад 20% р/р у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2025 року).

"Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р", - йдеться в огляді.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Згідно з високочастотними показниками їхнє зростання надалі сповільнювалося й у ІІ кварталі року.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Вакансії і резюме

За даними НБУ, зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33% р/р, а вакансій – на 6% р/р), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82% р/р), тоді як зростання кількості вакансій у цих ВЕД значно відставало. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки(на 61% р/р), йдеться у звіті.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Брак працівників

За опитуванням ІЕД, нестача працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу. Проте завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився: якщо в IV кварталі 2024 року середній рівень індексу становив 51%, то в перші п’ять місяців 2025 року - 47%.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

На тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року, зазначили в НБУ.
Інфляція з'їдає більш ніж половину зростання зарплат українців

Зарплата в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 15,6%.

Середня зарплата штатних працівників в Україні в першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної - 3,9%. У 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.

Інфляція в травні прискорилися до 15,9%, проте, за оцінкою НБУ, вона впала нижче 15% в червні.

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