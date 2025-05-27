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Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень

Україна, Вівторок 27 травня 2025 08:16
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Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень Фото: Зарплата для розрахунку пенсій зросла у квітні до 19,9 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 17,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривень.

Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень

Показник для пенсій

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:

  • січень - 14 974,56 гривень
  • лютий - 15 267,60 гривень
  • березень - 15 433,98 гривень
  • квітень - 16 847,98 гривень
  • травень - 17 178,87 гривень
  • червень - 18 806,63 гривень
  • липень - 17 346,90 гривень
  • серпень - 17 001,36 гривень
  • вересень - 18 020,86 гривень
  • жовтень - 18 704,98 гривень
  • листопад - 18 823,31 гривень
  • грудень - 21 698,99 гривень
  • середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

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