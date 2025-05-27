Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 17,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.
У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривень.
У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривень.
Показник для пенсій
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:
- січень - 14 974,56 гривень
- лютий - 15 267,60 гривень
- березень - 15 433,98 гривень
- квітень - 16 847,98 гривень
- травень - 17 178,87 гривень
- червень - 18 806,63 гривень
- липень - 17 346,90 гривень
- серпень - 17 001,36 гривень
- вересень - 18 020,86 гривень
- жовтень - 18 704,98 гривень
- листопад - 18 823,31 гривень
- грудень - 21 698,99 гривень
- середня за рік - 17 486,60 гривень.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.
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