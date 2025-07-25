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Зарплата для пенсії в Україні за місяць підскочила на 2 тисячі гривень

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 13:58
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Зарплата для пенсії в Україні за місяць підскочила на 2 тисячі гривень Фото: Зарплата для розрахунку пенсії зросла у червні до 22,3 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України зафіксував різке збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У червні він зріс на 2 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата в червні становила 22 336,81 гривні, що на 1 981,41 гривні більше, ніж в травні (20 355,40 гривень).

Зарплата була на 18,8% більшою, ніж у червні минулого року (18 806,63 гривні).

У червні інфляція в Україні впала до 14,3%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 4,5%.
Зарплата для пенсії в Україні за місяць підскочила на 2 тисячі гривень

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні.

У квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні.

У травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривень.

Зарплати, пенсії та інфляція

Нагадаємо, прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Зростання цін призвело до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

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