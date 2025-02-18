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Офіційна зарплата українців зросла на 3,2 тисяч гривень: скільки платили у 2024 році

Україна, Вівторок 18 лютого 2025 21:24
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Офіційна зарплата українців зросла на 3,2 тисяч гривень: скільки платили у 2024 році Фото: зарплата в Україні зросла на 3,2 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли на 3 178 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:

  • січень - 14 974,56 гривень
  • лютий - 15 267,60 гривень
  • березень - 15 433,98 гривень
  • квітень - 16 847,98 гривень
  • травень - 17 178,87 гривень
  • червень - 18 806,63 гривень
  • липень - 17 346,90 гривень
  • серпень - 17 001,36 гривень
  • вересень - 18 020,86 гривень
  • жовтень - 18 704,98 гривень
  • листопад - 18 823,31 гривень
  • грудень - 21 698,99 гривень
  • середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, за січень-вересень 2024 року зарплата зросла на 22,2% до 20 592 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за 2024 рік.

Прогнози щодо зарплат

За оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.

За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%. НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної - на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.

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Зарплата в Україні Пенсійний фонд України
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