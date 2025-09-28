RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Зарплата для расчета пенсий в Украине упала еще на 640 гривен

Фото: Зарплата для пенсии упала ниже 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Показатель средней заработной платы для расчета пенсий в Украине сокращается второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата составила 19 813,71 гривны, что на 641,94 гривны меньше, чем в июле (20 455,65 гривны).

В июле зарплата в месячном измерении также сократилась (на 1 981,41 гривны).

Реальная зарплата

В августе 2025 года зарплата была на 16,5% выше, чем в августе прошлого года, когда она составляла 17 001,36 гривен.

В августе инфляция в Украине упала до 13,2%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,3%.

Рост зарплат

 

Показатель для пенсий

В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.

Зарплата за год составила 17 486,60 гривны и была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).

Зарплаты, пенсии и инфляция

Напомним, ускорение инфляции привело к тому, что реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня.

Рост цен привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.

