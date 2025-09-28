Зарплата для расчета пенсий в Украине упала еще на 640 гривен

По данным ПФУ, официальная зарплата составила 19 813,71 гривны, что на 641,94 гривны меньше, чем в июле (20 455,65 гривны).

В июле зарплата в месячном измерении также сократилась (на 1 981,41 гривны).

Реальная зарплата

В августе 2025 года зарплата была на 16,5% выше, чем в августе прошлого года, когда она составляла 17 001,36 гривен.

В августе инфляция в Украине упала до 13,2%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,3%.

Рост зарплат