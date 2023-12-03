Фото: Знищені танк, ББМ й сотні росіян. В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку (Getty Images)

Протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 5 авіаударів;

провів 55 бойових зіткнень;

здійснив 699 артобстрілів. Авдіївський напрямок Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак. Мар'їнський напрямок Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак. Шахтарський напрямок Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки. Запорізький напрямок Противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Досягнення наших військових Загалом було ліквідовано 440 російських терористів. Зокрема знищено: 1 танк;

3 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

1 автомобіль;

1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П";

1 важливий об'єкт ворога. "Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 332 040 військових.