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ЗСУ знищили більше 332 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 03 грудня 2023 08:13
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ЗСУ знищили більше 332 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили більше 332 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 2 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 040 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 332 040 (+930) осіб ліквідовано;
  • танків - 5575 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 10396 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 7949 (+8) од.;
  • РСЗВ - 913 (+1) од.;
  • засоби ППО - 602 (+0) од.;
  • літаків - 323 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1) од.;
  • крилаті ракети - 1569 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 1140 (+2) од.

ЗСУ знищили більше 332 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 03.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжили локальні атаки на Куп'янському та Лиманському напрямах. Зокрема просунулися на захід від Діброви й, за попередньою інформацією, звільнили позиції на південь від Степового та на південь від Новокалинового.

Тим часом погіршення погодних умов уповільнює темп бойових дій наших військових й російських терористів по усій лінії фронті.

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