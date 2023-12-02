Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що отримають ЗСУ
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
- чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
- три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві автівки для прикордонної служби;
- п'ять систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за "зимовий" пакет допомоги від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T.
Допомога Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.
Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.
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