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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що отримають ЗСУ

Берлін, Субота 02 грудня 2023 16:17
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що отримають ЗСУ Фото: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • п'ять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за "зимовий" пакет допомоги від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.

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