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У ЗСУ спростували чутки про просування окупантів на територію Авдіївського коксохіму

Авдіївка, Субота 02 грудня 2023 09:02
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У ЗСУ спростували чутки про просування окупантів на територію Авдіївського коксохіму Фото: ЗСУ тримають оборону на території Авдіївського коксохіму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові контролюють Авдіївський коксохім. Але російські окупанти активно намагаються захопити завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47-у окрему механізовану бригаду у Telegram.

Захисники наголошують, що окупанти не перестають штурмувати Авдіївку щоденно. Ставку роблять на піхоту, місцями застосовують бронетехніку. Воїни 47 окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами ліквідовують окупантів. Росіяни зазнають втрат у великих масштабах.

Бійці також спростували чутки про нібито просування ворога на території Авдіївського коксохімічного заводу.

"Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні сили України", - підкреслюють воїни.

Фото: ЗСУ тримають оборону на території Авдіївського коксохіму (t.me/brygada47)

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

РБК-Україна спитало військових експертів, чи можливі вуличні бої в Авдіївці найближчим часом. Детальніше про це - читайте у нашому матеріалі.

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