ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше в США. Нью-Йорк може ввести плату за затори

США, Неділя 03 грудня 2023 21:56
UA EN RU
Вперше в США. Нью-Йорк може ввести плату за затори Фото: Нью-Йорк може ввести плату за затори (flickr.com/strolicfurlan)
Автор: Каріна Левицька

Нью-Йорк може стати першим містом США, де водії будуть змушені платити за затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Нью-Йорк може стати першим містом Сполучених Штатів, в якому водії змушені будуть сплачувати плату за в’їзд у найбільш активні райони. Таку практику вже використовують у деяких інших країнах.

Плату планують запровадити для вʼїзду в центр міського округу Мангеттен, де, зокрема, розміщена головна площа міста Таймс-Сквер та один із найпопулярніших районів - Сохо.

Отримані гроші залучатимуть для фінансування громадського транспорту.

Що відомо про можливе нововведення

Передбачається, що водії автівок будуть платити 15 доларів, вантажівок - 24 або 36 доларів залежно від розміру, мотоциклів - 7,50 доларів. Оплачуватиметься вʼїзд лише раз на день. Водночас таксі та громадський транспорт не сплачуватимуть збір, проте підвищать вартість проїзду.

Тарифи діятимуть з 5:00 до 21:00 у будні та з 9:00 до 21:00 у вихідні. А щоб відстежувати транспорт на в’їздах і виїздах до платної зони, на стовпах, вказівних знаках та мостах, розмістять електронні сповіщувачі.

Розглянути затвердження такої програми мають вже на початку 2024 року. Проте ухваленню рішення загрожує федеральний позов, поданий Нью-Джерсі, через побоювання, що програма "покладе несправедливий фінансовий та екологічний тягар на жителів штату".

Однак видання зазначило, що в Нью-Йорку ідея впровадження таких тарифів роками зіштовхувалася зі спротивом водіїв та посадовців.

Де вже використовують таку практику?

Наразі відомо, що такі збори за проїзд діють у Лондоні, Стокгольмі та Сінгапурі.

У цих містах тарифи виявилися ефективними: вдалося зменшити трафік, затори та забруднення викидами транспортних засобів, а отримані кошти надходять до державного бюджету.

Видання зазначає, що така практика заохочує шукати альтернативну пресуванню на автівках, наприклад, запроваджувати нові автобуси та робити велосипедні доріжки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які кросовери з'являться на українському ринку наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Нью-Йорк авто из ЕС
NEWS
Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)
Обстріл Херсона: зросла кількість жертв та постраждалих (фото, відео)
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС