Вперше в США. Нью-Йорк може ввести плату за затори

Нью-Йорк може стати першим містом Сполучених Штатів, в якому водії змушені будуть сплачувати плату за в’їзд у найбільш активні райони. Таку практику вже використовують у деяких інших країнах.

Плату планують запровадити для вʼїзду в центр міського округу Мангеттен, де, зокрема, розміщена головна площа міста Таймс-Сквер та один із найпопулярніших районів - Сохо.

Отримані гроші залучатимуть для фінансування громадського транспорту.

Що відомо про можливе нововведення

Передбачається, що водії автівок будуть платити 15 доларів, вантажівок - 24 або 36 доларів залежно від розміру, мотоциклів - 7,50 доларів. Оплачуватиметься вʼїзд лише раз на день. Водночас таксі та громадський транспорт не сплачуватимуть збір, проте підвищать вартість проїзду.

Тарифи діятимуть з 5:00 до 21:00 у будні та з 9:00 до 21:00 у вихідні. А щоб відстежувати транспорт на в’їздах і виїздах до платної зони, на стовпах, вказівних знаках та мостах, розмістять електронні сповіщувачі.

Розглянути затвердження такої програми мають вже на початку 2024 року. Проте ухваленню рішення загрожує федеральний позов, поданий Нью-Джерсі, через побоювання, що програма "покладе несправедливий фінансовий та екологічний тягар на жителів штату".

Однак видання зазначило, що в Нью-Йорку ідея впровадження таких тарифів роками зіштовхувалася зі спротивом водіїв та посадовців.

Де вже використовують таку практику?

Наразі відомо, що такі збори за проїзд діють у Лондоні, Стокгольмі та Сінгапурі.

У цих містах тарифи виявилися ефективними: вдалося зменшити трафік, затори та забруднення викидами транспортних засобів, а отримані кошти надходять до державного бюджету.

Видання зазначає, що така практика заохочує шукати альтернативну пресуванню на автівках, наприклад, запроваджувати нові автобуси та робити велосипедні доріжки.

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