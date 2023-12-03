Депортація продовжується. Росіяни переселили ще 100 українців, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".

Але списки "евакуації" складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.