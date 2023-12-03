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Депортація продовжується. Росіяни переселили ще 100 українців, - ЦНС

Україна, Неділя 03 грудня 2023 19:07
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Депортація продовжується. Росіяни переселили ще 100 українців, - ЦНС Фото: росіяни депортують людей з України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують політику переселення українців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".

Але списки "евакуації" складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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