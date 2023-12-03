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На кордоні України та Польщі запрацює КПП для порожніх вантажівок

Україна, Неділя 03 грудня 2023 14:31
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На кордоні України та Польщі запрацює КПП для порожніх вантажівок Фото: на кордоні України та Польщі запрацює КПП для порожніх вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На українсько-польському кордоні запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України. Йдеться про КПП "Угринів - Долгобичув".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

Пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок на виїзд з України. Вантажівки масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) почнуть пропускати до Польщі з 01:00 4 грудня.

КПП "Угринів - Долгобичув" зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Як зазначив Кубраков, поки пункт пропуску працюватиме у тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

Міністр наголосив, що домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок вдалося завдяки Єврокомісії у співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

"Зараз відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", - підкреслив Кубраков.

Блокада кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 3 грудня рух вантажівок обмежений на 4 пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.

Майже через місяць блокади українські водії заявили, що будуть голодувати, щоб польські перевізники розблокували кордон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до польського колеги, але поки відповіді не було.

РБК-Україна раніше побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок на понад 20 км. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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