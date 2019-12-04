Задержание Онищенко и контракт с Россией: новости за 3 декабря

Коллаж РБК-Украина

Экс-нардепа Александра Онищенко задержали, Украина продлила договор с РФ на транзит нефти, бывшему начальнику главного следственного управления ГПУ сообщили о подозрении. Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 декабря, - в материале РБК-Украина

В Германии задержали экс-нардепа Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Германии. Он был задержан 29 ноября в немецком городе Аахен.

Решается вопрос об экстрадиции.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом.

Украина продлила договор с Россией на транзит нефти на 10 лет

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет. Контракт на транзит нефти будет действовать до 2030 года.

Соратника Трубы задержали на взятке

Экс-начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Игоря Щербину задержали на взятке. Позже ему сообщили о подозрении.Также задержан возможный сообщник Щербины - предприниматель в сфере строительства.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

Рада одобрила перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Суд разрешил арестовать Жеваго

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества одного из банков Украины. Жеваго объявлен в международный розыск.

Зеленский объявил о запуске программы для возвращения мигрантов и заробитчан

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. Об этом он заявил в своем новом видеообращении.

По его словам, в Украине запускают государственную программу "Возвращайся и оставайся".

В РФ заявили о просьбе Венгрии помочь в защите меньшинств в Украине

Парламент Венгрии направил Госдуме Российской Федерации просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передают российские СМИ.

В Венгрии отрицают, что просили РФ "помочь в защите" нацменьшинств в Украине

Альперин вышел из СИЗО

Одесский предприниматель Вадим Альперин, которого недавно арестовал Высший антикоррупционный суд Украины, вышел из Следственного изолятора. Как передает РБК-Украина, об этом сам Альперин написал в Facebook.

Для выхода из СИЗО Альперину была определена сумма денежного залога - 70 миллионов гривен

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов украинской контрабанды и обещал вознаграждение тем, кто поможет найти контрабандиста..

Вятрович принес присягу нардепа

Бывший руководитель Инситута национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата. Позже глава парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении нардепа во фракцию "Европейская солидарность".

До этого Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать" русский мир "и не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

В Украине могут перенести Рождество: в ПЦУ сделали заявление

Православная церковь Украины поддержала идею предстоятеля Митрополита Епифания о том, чтобы перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но при условии, что на это согласится общественность. Об этом говорится в заявлении на странице пресс-службы ПЦУ в Facebook.