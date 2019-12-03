Альперин вышел из СИЗО

Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ему раньше призначил залог 70 млн грн

Одесский предприниматель Вадим Альперин, которого недавно арестовал Высший антикоррупционный суд Украины, вышел из Следственного изолятора. Как передает РБК-Украина, об этом сам Альперин написал в Facebook.

Отметим, что Альперину для того, чтоб выйти из СИЗО, была определена сумма денежного залога - 70 миллионов гривен.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно", - написал он.

Напомним, что одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос к САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой были задержаны десять человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Добавим, что до этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов украинской контрабанды и обещал вознаграждение тем, кто поможет найти контрабандиста.