В Венгрии отрицают, что просили РФ "помочь в защите" нацменьшинств в Украине

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Государственное собрание Венгрии не принимало соответствующих заявлений

Государственное Собрание Венгрии не обращалось к России с просьбой объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко.

Она сообщила, что украинское посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации.

"Учитывая то, что государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов, в том числе и тех, в отношении которых имеют разные подходы.

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - говорится в заявлении.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии направил Госдуме Российской Федерации прошение объединить усилия по "защите прав меньшинств" в Украине.

Ранее сообщалось, что послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его заявления об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и о блокировании деятельности Комиссии Украина-НАТО.