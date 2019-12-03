Рада одобрила перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент принял соответствующий законопроект №2116

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Фото: голосование в Раде за закон о ГБР (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 250 нардепов.

Перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

"Для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в Государственное бюро расследований без обязательного проведения конкурса, если они до истечения срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 раздела XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствах по событиям, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, подлежащим передаче по подследственности в Государственное бюро расследований, но не позднее 11 января 2020", - гласит текст документа.

Суть закона

Законом определяется правовой статус Государственного бюро расследований: ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

При этом по действующей редакции закона о ГБР, бюро является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Согласно документу, организационная структура Государственного бюро расследований определяется президентом.

Предусматривается, что предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений Госбюро составляет 1600 человек.

Кроме того, уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия; нормируются основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

Назначение директора Госбюро расследований

Директор Государственного бюро расследований, первый заместитель и заместители директора ГБР назначаются сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же должность или иную из указанных более двух сроков подряд.

Директор Государственного бюро расследований назначается президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований. В состав комиссии входят по три человека от главы государства, Рады и Кабинета министров.

Директор ГБР увольняется с должности президентом Украины при наличии оснований, определенных отдельно в этом законе.

"Верховная рада Украины по результатам рассмотрения отчета директора Государственного бюро расследований о результатах деятельности этого органа за календарный год, состояния выполнения возложенных на него задач, соблюдения законодательства, прав и свобод человека и гражданина, а также направления и пути повышения эффективности деятельности Государственного бюро расследований может признать работу директора Государственного бюро расследований удовлетворительной или неудовлетворительной. Признание работы директора Государственного бюро расследований неудовлетворительной является основанием для увольнения указанного лица от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Напомним, 17 октября Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон о Госбюро расследований. За проект закона тогда проголосовали 263 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября депутаты ВР включили данный проект закона в повестку дня.

Отметим также, в Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение Верховной рады о предоставлении заключения по закону Зеленского о его праве назначать глав ГБР и Национального антикоррупционного бюро Украины.