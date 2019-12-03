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Украина продлила договор с Россией на транзит нефти на 10 лет

Новости » Экономика     03.12.2019 - 14:57
Украина продлила договор с Россией на транзит нефти на 10 лет
Фото: Укртранснафта (ukrtransnafta.com)

Контракт на транзит нефти будет действовать до 2030 года

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Как отмечается в сообщении, подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.

Документ подписали генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко и вице-президент ОАО "Транснефть" Сергей Андронов в рамках Международной конференции "Энергетика в 21 веке" (г. Загреб, Республика Хорватия).

При этом базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов, отметили в "Укртранснафте".

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов "Укртранснафты", - говорится в сообщении компании.

Украина продлила договор с Россией на транзит нефти на 10 лет

Напомним, в 2018 году общий объем общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составил 15,436 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2017 году.

Отметим, текущем году снижение объемов транзита нефти обусловлено вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года после отказа приема российского сырья с содержанием хлорорганических соединений.

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